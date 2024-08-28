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Кулеба поїде у Польщу та Бельгію, щоб говорити про посилення військової підтримки

Також говоритиме про зміцнення спроможностей ППО, просування переговорів про вступ України до ЄС.

Кулеба поїде у Польщу та Бельгію, щоб говорити про посилення військової підтримки
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба
Фото: МЗС України

28-29 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідає із робочими візитами Польщу та Королівство Бельгія.

Про це повідомили у МЗС.

28 серпня в Польщі глава МЗС України проведе двосторонні переговори з польським колегою Радославом Сікорським. Український та польський міністри разом візьмуть участь у форумі «Campus – the Future of Poland» в місті Ольштин.

29 серпня у Брюсселі Дмитро Кулеба візьме участь у неформальній зустрічі міністрів закордонних справ Європейського Союзу.

Ключовими темами обговорення стануть посилення військової підтримки України з боку ЄС і держав-членів, зміцнення спроможностей ППО, просування переговорів про вступ України до ЄС, залучення якнайширшої глобальної підтримки Формули миру на шляху до другого Саміту миру.

Раніше голова євродипломатії Жозеп Боррель заявив, що Україні зараз потрібна ППО, і це питання обговорять в четвер, 29 серпня, з головою МЗС України Дмитром Кулебою та головами МЗС Євросоюзу.

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