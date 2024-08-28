У США сумніваються, що відновлять ядерні переговори із Іраном

Після того, як верховний лідер Ірану Алі Хаменеї сигналізував про готовність повернутися до ядерних переговорів зі Сполученими Штатами, адміністрація Байдена поставила під сумнів імовірність відновлення переговорів найближчим часом.

Про це пише ABC News.

"Ми будемо судити про керівництво Ірану за їхніми діями, а не за словами", – заявили у Держдепі.

Також у США вважають, що якщо Іран хоче продемонструвати серйозність або новий підхід, то він він повинен припинити ядерну ескалацію та почати "значущу співпрацю" з МАГАТЕ.

Напередодні аятолла Алі Хаменеї дав новопризначеному президенту Ірану Масуду Пезешкіану добро на відновлення переговорів із США у вівторок. Проте він застеріг від будь-якої довіри Вашингтону.

Представник Державного департаменту сказав, що адміністрація все ще бачить рішення шляхом переговорів як найкращий спосіб стримування ядерної програми Ірану, але нездатність Ірану співпрацювати з МАГАТЕ та його ескалаційні дії унеможливили дипломатію.

Також у адміністрації президента США вважають повернення до непрямих переговорів з Іраном політично несприятливим кроком, який може бути шкідливим для шансів на перемогу у листопадових виборах для віцепрезидентки Камали Гарріс та інших демократів.

Сумнівна перспектива поновлення переговорів у найближчі місяці ще більше зменшує й без того низькі шанси на досягнення угоди з Іраном до закінчення терміну перебування президента Джо Байдена в Білому домі.

У 2015 році Тегеран підписав ядерний пакт, відомий як Спільний всеосяжний план дій, або JCPOA – угода, яка дозволила Ірану зняти економічні санкції в обмін на обмеження його ядерної програми.

Колишній президент Дональд Трамп вивів США з угоди в 2018 році, назвавши її "жахливою односторонньою угодою, яку ніколи, ніколи не слід було укладати", і знову застосувавши фінансові обмеження щодо Ірану.

У наступні роки публічні коментарі Хаменеї з цього приводу коливалися між заохоченням до переговорів зі США та прямим відхиленням можливості оновленої угоди.

Непрямі переговори з Іраном під керівництвом адміністрації Байдена офіційно розпочалися в квітні 2021 року. Проте переговори зрештою припинилися після того, як численні раунди дипломатії "стоп-старт" не змогли підштовхнути обидві сторони до угоди.

Раніше Трамп говорив, що про те, що Іран готовий прийняти умови, які були дуже вигідними для США, і що він був "готовий укласти угоду". Але під час передвиборчої кампанії Трамп займає дедалі більш агресивну позицію щодо Ірану.

Гарріс також пообіцяла застосувати агресивний підхід до стримування шкідливого впливу Ірану на Близькому Сході, але вона підтримала JCPOA, а також зусилля нинішньої адміністрації укласти нову угоду.

У липні держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що Ірану, ймовірно, залишилося лише "один-два тижні" до того, щоб отримати потужність для виробництва розщеплюваного матеріалу для ядерної зброї, і що США "дуже, дуже уважно" стежать за тим, чи країна перейде до створення ядерної зброї у своїй ядерній програмі.