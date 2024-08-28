У США презентують перший винищувач F-35 для Польщі

Всього Польща замовила 32 такі літаки. Перший із них прибуде до Польщі у 2025-2026 роках.

У США презентують першого літака F-35, виготовленого на замовлення Польщі. У 2020 році Польща замовила 32 таких машини. Перший з них буде доставлений до пункту призначення на рубежі 2025 і 2026 років.

Про це пише RMF24.

Презентація винищувача відбудеться на заводі у Форт-Ворті, що в штаті Техас. Очікується, що після презентації віце-прем'єр-міністр і голова міністерства національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш зустрінеться з головою Пентагону Ллойдом Остіном у Вашингтоні.

31 січня 2020 року в Дембліні (Люблінське воєводство) Міністерство національної оборони Польщі підписало контракт на постачання 32 літаків F-35A. Контракт також включав пакет матеріально-технічного забезпечення та навчання. Це має забезпечити повну підтримку експлуатації літаків та іншої техніки до 2030 року. Також пакет включає комплексне навчання пілотів і технічного персоналу в США. Крім цього, замовили і систему навчання, включаючи інтегрований навчальний центр і вісім повноцінних тренажерів . Контракт також включає один запасний двигун F135 виробництва Pratt & Whitney.

Сума угоди становить 4,6 мільярда доларів. На момент підписання це був другий за величиною контракт на постачання зброї в історії Польщі . У 2020 році один такий літак оцінили у 87,3 млн доларів.

Згідно з планами, перші літаки F-35 надійдуть до ВПС Польщі цього року. Поставки триватимуть до 2030 року. Польща має отримувати від чотирьох до шести одиниць на рік. Однак початок поставок не означає, що F-35 прибудуть до Польщі цього року. Перші шість машин поки залишаться в США. Саме тут проходитимуть навчання пілотів та наземного персоналу. Прибуття першого літака заплановано на рубіж 2025-2026 років. Загалом у США навчатимуть 24 пілоти та 90 технічних працівників. Подальших пілотів навчатимуть у Польщі інструктори, які отримали освіту в США.

Крім того, Польща інвестує у бази, куди будуть доставлені літаки, від 0,7 до 1,8 мільярда злотих залежно від місця розташування. У 2022 році Міністерство національної оборони оголосило, що польські F-35 будуть базуватися в Лаську поблизу Лодзі та Свідвіні в Західній Померанії.

Міністерство національної оборони Польщі обґрунтувало вибір F-35 тим, що це єдиний на ринку серійний літак, якого важко виявити радарами. F-35 є універсальною бойовою платформою, здатною уражати цілі в повітрі, на суші та на морі, виконувати розвідувальні завдання та вести радіоелектронну боротьбу в національних військах і в системі союзників.

Румунія сподівається підписати угоду зі США про закупівлю винищувачів останнього покоління F-35 уже цієї осені.