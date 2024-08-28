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У Нідерландах через IT-проблеми виникли збої у роботі військової поліції та берегової охорони

Також призупинено авіарейси в аеропорту Ейндховена.

У Нідерландах проблеми з ІТ-мережами вплинули на роботу аеропорту Ейндховена та кількох державних служб, зокрема берегової охорони та військової поліції, пише DW.

“Через проблеми з ІТ-мережами в Міністерстві оборони повітряний рух в аеропорту Ейндховена зараз неможливий”, ‒ йдеться у заяві летовища.

Міноборони Нідерландів також повідомило про збій у власних системах. Працівники відомства не могли зайти у системи і, у низці випадків, вони не могли надавати послуги.

Які ще служби постраждали від збою?

Про збої у роботі комп’ютерів повідомили також берегова охорона і військова поліція, яка відповідає за охорону кордону.

Берегова охорона заявила, що через збій “недосяжна” по телефону або радіо. Людей закликали у надзвичайних ситуаціях телефонувати 112. Контактний центр військової поліції також був недоступний.

Про загальнонаціональний збій повідомили і нідерландські екстрені служби, їхня традиційна система сигналізації та зв’язку не працює належним чином. Однак національні номери екстрених служб все ще функціонують.

Що спричинило збій?

Наразі невідомо, чи є зв'язок між збоями. Джерела в Національному центрі кібербезпеки повідомили місцевим ЗМІ, що поки немає доказів кібератаки, але додали, що один збій може сприяти іншому.

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  • 19 липня у світі стався масштабний IT-збій ‒ компанії зіштовхнулися з проблемою запуску комп’ютерів, які функціонують на операційній системі Microsoft Windows та використовують програмне забезпечення CrowdStrike Falcon.
  • Дефект виявили в одному з оновлень контенту для хостів Windows. У компанії заявили, що інцидент не був кібератакою.
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