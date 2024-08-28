У Нідерландах через IT-проблеми виникли збої у роботі військової поліції та берегової охорони

У Нідерландах проблеми з ІТ-мережами вплинули на роботу аеропорту Ейндховена та кількох державних служб, зокрема берегової охорони та військової поліції, пише DW.
“Через проблеми з ІТ-мережами в Міністерстві оборони повітряний рух в аеропорту Ейндховена зараз неможливий”, ‒ йдеться у заяві летовища.
Due to problems with IT-networks at the Ministery of Defense there is no air traffic possible at Eindhoven Airport at this moment. For current flight information check https://t.co/15QkM4JJPl or contact your airline.— Eindhoven Airport (@EINairport) August 28, 2024
Міноборони Нідерландів також повідомило про збій у власних системах. Працівники відомства не могли зайти у системи і, у низці випадків, вони не могли надавати послуги.
Які ще служби постраждали від збою?
Про збої у роботі комп’ютерів повідомили також берегова охорона і військова поліція, яка відповідає за охорону кордону.
Берегова охорона заявила, що через збій “недосяжна” по телефону або радіо. Людей закликали у надзвичайних ситуаціях телефонувати 112. Контактний центр військової поліції також був недоступний.
Про загальнонаціональний збій повідомили і нідерландські екстрені служби, їхня традиційна система сигналізації та зв’язку не працює належним чином. Однак національні номери екстрених служб все ще функціонують.
Що спричинило збій?
Наразі невідомо, чи є зв'язок між збоями. Джерела в Національному центрі кібербезпеки повідомили місцевим ЗМІ, що поки немає доказів кібератаки, але додали, що один збій може сприяти іншому.
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