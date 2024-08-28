Данія висунула на посаду єврокомісара міністра з питань клімату

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен схвалила кандидатуру Дана Йоргенсена ‒ колишнього міністра з питань клімату та енергетики, у єврокомісари, пише Politico.

Подання кандидатур завершується черед два дні.

Хто такий Дан Йоргенсен

Йоргенсен не є новачком у Брюсселі, він розпочав свою політичну кар’єру в 2004 році як член Європейського парламенту, і обіймав цю посаду до 2013 року.

У ті роки він був віцеголовою комітету з питань навколишнього середовища, у грудні 2013 року його призначили на посаду міністра продовольства, сільського господарства та рибальства Данії.

У 2019 році Йоргенсен приєднався до уряду, вже під керівництвом Фредеріксен, яка призначила його міністром клімату та енергетики, і обіймав цю посаду до 2022 року. Протягом останніх двох років він очолював міністерство, відповідальне за співпрацю в галузі розвитку та глобальної кліматичної політики.

Зазначимо, Данія приєдналася до довгого списку країн ЄС, які проігнорували прохання фон дер Ляєн подати дві кандидатури на посаду ‒ чоловіка та жінки, щоб забезпечити гендерний баланс. Разом з Йоргенсен країни ЄС висунули 17 чоловіків на посади єврокомісарів проти шести жінок, включно зі самою фон дер Ляєн.