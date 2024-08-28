Данія висунула на посаду єврокомісара міністра з питань клімату

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен схвалила кандидатуру Дана Йоргенсена ‒ колишнього міністра з питань клімату та енергетики, у єврокомісари, пише Politico.
Подання кандидатур завершується черед два дні.
Хто такий Дан Йоргенсен
Йоргенсен не є новачком у Брюсселі, він розпочав свою політичну кар’єру в 2004 році як член Європейського парламенту, і обіймав цю посаду до 2013 року.
У ті роки він був віцеголовою комітету з питань навколишнього середовища, у грудні 2013 року його призначили на посаду міністра продовольства, сільського господарства та рибальства Данії.
У 2019 році Йоргенсен приєднався до уряду, вже під керівництвом Фредеріксен, яка призначила його міністром клімату та енергетики, і обіймав цю посаду до 2022 року. Протягом останніх двох років він очолював міністерство, відповідальне за співпрацю в галузі розвитку та глобальної кліматичної політики.
Зазначимо, Данія приєдналася до довгого списку країн ЄС, які проігнорували прохання фон дер Ляєн подати дві кандидатури на посаду ‒ чоловіка та жінки, щоб забезпечити гендерний баланс. Разом з Йоргенсен країни ЄС висунули 17 чоловіків на посади єврокомісарів проти шести жінок, включно зі самою фон дер Ляєн.
- Раніше президент Польщі Анджей Дуда схвалив Пйотра Серафіна на кандидатуру єврокомісара, його запропонував глава уряду Дональд Туск. Ще у липні коаліційний уряд Австрії, очолюваний консерваторами, висунув своїм єврокомісаром консервативного міністра фінансів Магнуса Бруннера.
- Європейський комісар ‒ один із 27 членів Європейської комісії на чолі з головою Європейської комісії. Кожна держава-член Європейського Союзу має квоту на призначення одного комісара.
- Далі очільниця Єврокомісії розпочне співбесіди з кандидатами і визначить, за які напрямки роботи вони відповідатимуть. Обрану команду обговорює Європейський парламент, який повинен або відхилити, або прийняти склад Комісії загалом.
- Очікується, що виконавчий орган ЄС запрацює найраніше у жовтні.