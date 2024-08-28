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Бюджет Польщі на 2025 рік передбачає рекордні видатки на оборону, - ЗМІ

Ідеться про суму у понад 186 млрд злотих ($48,5 млрд).

Бюджет Польщі на 2025 рік передбачає рекордні видатки на оборону, - ЗМІ
Фото: Facebook/Ambasada RP w Kijowie

Уряд Польщі схвалив проєкт бюджету на 2025 рік, який, зокрема, передбачає рекордне збільшення видатків на оборону.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на польські ЗМІ.

"Ми підготували бюджет творення і сили. Ми вибудовуватимемо те, що є необхідним для безпеки Польщі - і безпеки безпосередньої, і енергетичної. Ми вирішили виділити рекордні кошти на оборону навіть порівняно з оборонним бюджетом на цей рік, який також був рекордним. Ідеться про суму у понад 186 млрд злотих ($48,5 млрд)", - наводить польська радіостанція RMF24 слова польського прем'єр-міністра Дональда Туска.

Він зазначив, що "видатки на оборону наступного року потребуватимуть величезних зусиль, але шляху назад уже немає".

Польське телебачення нагадує, що уряд має ухвалити остаточний проєкт бюджету на 2025 рік до 30 вересня, після чого разом із обґрунтуванням його передадуть до сейму (парламенту Польщі) на затвердження. Потім він надійде на підпис президенту.

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