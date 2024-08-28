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​Столтенберг: Країни НАТО посилюють допомогу Україні

У Брюсселі відбулося засідання Ради Україна-НАТО.

​Столтенберг: Країни НАТО посилюють допомогу Україні
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
Фото: EPA/UPG

Країни-члени НАТО будуть посилювати допомогу Україні.

Про це заявив генсек Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг за результатами засідання Ради Україна-НАТО, яка відбулась в Брюсселі 28 серпня, передає "Радіо Свобода".

"Союзники сьогодні підтвердили, що збільшують військову допомогу Україні. Ми повинні продовжувати забезпечувати Україну технікою та боєприпасами, необхідними для захисту від вторгнення Росії. Це життєво важливо для здатності України продовжувати боротьбу", – наголосив Столтенберг.

Зустріч відбувалась на рівні послів країн-членів НАТО, український міністр оборони Рустем Умєров приєднався до них через відео-звʼязок. У НАТО повідомили, що засідання скликала Україна, обговорювали нещодавні масовані російські авіаудари по українських цивільних та інфраструктурі.

"Міністр Умєров поінформував про останні авіаатаки Росії, бойову ситуацію на Донбасі та цілі Курської операції. Він подякував союзникам за нещодавні обіцянки допомоги та F-16, які в дії", – повідомив дипломат НАТО, не уповноважений спілкуватися зі ЗМІ.

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