Теракту на концерті Тейлор Свіфт вдалося запобігти завдяки американській розвідці

Спецслужби Австрії отримали інформацію, яка допомогла запобігти теракту на концерті співачки Тейлор Свіфт у Відні, від своїх американських колег.

Як пише Bloomberg, про успішне втручання у плани терористів розповіли у Центральному розвідувальному управлінні США. Віцедиректор ЦРУ Девід Коен заявив, що завдяки цьому вдалося "врятувати сотні життів".

Він також назвав день, коли теракт було зірвано "дуже щасливим для свого відомства - і не лише для тих співробітників, які належать до свіфтіс (так називають фанатів Тейлор Свіфт, які об'єднуються у фан-клуби - ред.)".

19-річний організатор атаки, який пов'язаний з "Ісламською державою", планував вчинити напад на людей з ножем, а також використати вибуховий пристрій під час концерту на стадіоні імені Ернста Гаппеля. Після затримання він зізнався у змові з двома іншими зловмисниками, один з яких працював безпосередньо на арені.

Попри вчасне запобігання теракту, три шоу Свіфт у Відні в рамках рекордного Eras Tour все ж було вирішено скасувати.