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Теракту на концерті Тейлор Свіфт вдалося запобігти завдяки американській розвідці

Професійні дії ЦРУ та австрійської влади "врятували сотні життів".

Теракту на концерті Тейлор Свіфт вдалося запобігти завдяки американській розвідці
Фани Тейлор Свіфт біля її зображення
Фото: EPA/UPG

Спецслужби Австрії отримали інформацію, яка допомогла запобігти теракту на концерті співачки Тейлор Свіфт у Відні, від своїх американських колег. 

Як пише Bloomberg, про успішне втручання у плани терористів розповіли у Центральному розвідувальному управлінні США. Віцедиректор ЦРУ Девід Коен заявив, що завдяки цьому вдалося "врятувати сотні життів". 

Він також назвав день, коли теракт було зірвано "дуже щасливим для свого відомства - і не лише для тих співробітників, які належать до свіфтіс (так називають фанатів Тейлор Свіфт, які об'єднуються у фан-клуби - ред.)". 

19-річний організатор атаки, який пов'язаний з "Ісламською державою", планував вчинити напад на людей з ножем, а також використати вибуховий пристрій під час концерту на стадіоні імені Ернста Гаппеля. Після затримання він зізнався у змові з двома іншими зловмисниками, один з яких працював безпосередньо на арені. 

Попри вчасне запобігання теракту, три шоу Свіфт у Відні в рамках рекордного Eras Tour все ж було вирішено скасувати

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