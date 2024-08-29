Заступник шефа ЦРУ спрогнозував росіянам "важкий бій" за Курщину

Провести контрнаступ, щоб відновити контроль над територіями, армії-вбивці буде дуже складно.

Під час конференції індустрії національної безпеки у США заступник голови Центрального розвідувального управління Девід Коен прокоментував Курську операцію Збройних Сил України.

За повідомленням Reuters, значення цього наступу, на думку віцешефа ЦРУ, "потрібно ще побачити". Коен стверджує, що українські війська очевидно "збираються утримувати російські території певний тривалий час".

Розвідник прогнозує, що у Кремлі мають намір організувати контрнаступ дя повернення контролю над Суджею та іншими втраченими населеними пунктами. Але ця операція буде "важким боєм" для російської армії.

"Путін змушений усвідомити факт, що лінія фронту тепер проходить російськими територіями, а також мусить якось реагувати на незадоволення у власному суспільстві, що українці захопили російські землі", - підсумував Коен.