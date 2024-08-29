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Прем'єр Польщі виправдав незбиття російських ракет і дронів загрозою для цивільної авіації

А також вказав на прохання союзників з НАТО "проявляти стриманість".

Прем'єр Польщі виправдав незбиття російських ракет і дронів загрозою для цивільної авіації
Дональд Туск
Фото: EPA/UPG

Очільник польського уряду Дональд Туск в інтерв'ю виданню Rzeczpospolita назвав низку причин для того, щоб не збивати російські ракети та дрони, які атакують Україну та іноді залітають у повітряний простір Польщі.

За словами прем'єра, нинішнє польське законодавство передбачає досить складну процедуру погодження дій військових. Дозвіл в умовах мирного часу повинен дати оперативний командувач армії. Проте в уряді готові за потреби змінити ці норми та пришвидшити процес.

Але, за словами Туска, проблема полягає в іншому: переконатися, що ціль, яку мають намір збити, не є цивільною, наприклад, літаком, що заблукав. Скажімо, щодо дрона, який порушив кордон України та Польщі 26 серпня, у Варшаві досі немає остаточного підтвердження, що це справді був ворожий БПЛА.    

Союзники Польщі, як говорить урядовець, радять "демонструвати стриманість" і не стріляти в об'єкти, "якщо ті не становлять велику загрозу, якщо це не агресія". 

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