Головне за середу, 28 серпня: удари по Кривому Рогу та Куп’янську, 182 боєзіткнення, ситуація на Київській ГЕС

Бойові дії на Донеччині, 182 бойових зіткнення, ворожі обстріли, відключення світла, операція в Курській області. Яким запам’ятається 917-й день повномасштабної війни.

Сьогодні Головком доповідав про ситуацію на фронті, зокрема на Покровському та інших напрямках на Донеччині. Ситуація надзвичайно складна, ключові російські зусилля та найбільші сили зосереджені саме там. Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Також Головком доповів щодо операції в Курській області. Ми продовжуємо збільшувати територію нашого контролю у визначених районах поряд із кордоном України”, - зазначив президент.

Він додав, що сьогодні теж, як і щодня, є поповнення нашого обмінного фонду. Це те, що допоможе повернути додому багатьох наших людей із російського полону.

Докладніше – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 28 серпня відбулося 182 бойових зіткнення.

Сили оборони України продовжують стримувати натиск окупаційних військ. Ситуація на Покровському напрямку залишається напруженою - ворог зосереджує там основні наступальні зусилля. Окрім того, окупанти сьогодні активно атакують на Куп’янському, Курахівському і Торецькому напрямках.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 28 серпня – в новині.

Ворог у день жалоби знову вдарив по Кривому Рогу, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. За даними станом на 14:31, кількість поранених зросла до дев'яти.

Вибуховою хвилею та уламками у Кривому Розі пошкоджені понад 230 авто. Рятувальники провели роботу, аби потрощені машини не зайнялися. Понівечені й СТО, адмінбудівлі.

“Коли Кривий Ріг у жалобі, ворог знову атакує. І вкотре цілить по цивільних...”, – написав Лисак.

Сьогодні вдень, 28 серпня, росіяни вдарили по місту Куп’янськ Харківської області, попередньо, ФАБ-500.

“Наразі за медичною допомогою звернулися 11 цивільних громадян. Троє поліцейських дістали поранення під час виконання службових обов’язків”, - повідомила пресслужба Нацполіції.

Також обстрілом були пошкоджені багатоповерхівка, готель та інші будівлі, в одному з будинків зайнялася пожежа.

Постраждалих госпіталізували до лікарні. Триває розбір завалів.

Загрози прориву греблі Київської гідроелектростанції та підтоплення територій немає, заявив генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота.

Він поінформував, що станом на 28 серпня на Київській ГЕС триває розбір завалів. Оцінити всі технічні наслідки і термін, який необхідний для усунення пошкоджень поки неможливо.

"Під час атаки на станцію жоден співробітник не постраждав, адже всі співробітники ГЕС чітко дотримуються безпекових заходів і на момент атаки перебували в укриттях", - наголосив Сирота.

Він також розповів, що на сьогодні немає жодної станції Укргідроенерго, яка б не зазнала пошкоджень. По станціях з початку повномасштабного вторгнення було завдано близько 130 ударів. Нині втрачено Каховську ГЕС, Дніпровська ГЕС не працює. Інші ГЕС та ГАЕС компанії наразі перебувають в процесі відновлення.

НЕК "Укренерго" планує в четвер, 29 серпня, застосовувати обмеження електроенергії для всіх регіонів упродовж усієї доби, повідомила пресслужба компанії.

Із графіками застосування обмежень можна ознайомитися на сайтах обленерго та на їхніх сторінках у соцмережах.

Живлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежуватимуть.

Сьогодні, 28 серпня, вперше атаки дронів зазнала Кіровська область Росії.

Є влучання у склад із нафтопродуктами на комбінаті "В’ятка"у місті Котельнич (більше ніж 1100 км від України). Місцевий губернатор підтвердив факт атаки, однак каже, що жертв і займання немає.

Російські телеграм-канали пишуть, що один із дронів ударив у кришку резервуара, другий безпілотник нібито влучив у порожню цистерну.

Водночас, за словами очевидців на відео, дронів було щонайменше три.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!