"Київводоканал" спростував інформацію про проблеми з якістю води

На сайті Київської міської державної адміністрації оприлюднено заяву про безпечність води, яку подають у домівки. Це відповідь на інформацію щодо нібито наявності отруйних речовин у річці Десна.

Чутки стверджують, що вода з небезпечними сполуками стікає з боку російського кордону. Проте у "Київводоканалі" запевняють, що постійно контролюють ситуацію та проводять перевірку води на етапі водозабору та під час її підготовки до потрапляння в мережу.

Зараз загроз для споживачів не виявлено, а будь-яке потенційне зараження зможуть оперативно помітити та скоригувати процес очищення.

У відомстві просять довіряти лише офіційним даним, розміщеним на ресурсах "Київводоканалу" та КМДА.