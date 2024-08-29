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"Київводоканал" спростував інформацію про проблеми з якістю води

Запевняють, що в домівки жителів столиці подається безпечна вода.

"Київводоканал" спростував інформацію про проблеми з якістю води
Фото: kievvlast.com.ua

На сайті Київської міської державної адміністрації оприлюднено заяву про безпечність води, яку подають у домівки. Це відповідь на інформацію щодо нібито наявності отруйних речовин у річці Десна.

Чутки стверджують, що вода з небезпечними сполуками стікає з боку російського кордону. Проте у "Київводоканалі" запевняють, що постійно контролюють ситуацію та проводять перевірку води на етапі водозабору та під час її підготовки до потрапляння в мережу. 

Зараз загроз для споживачів не виявлено, а будь-яке потенційне зараження зможуть оперативно помітити та скоригувати процес очищення. 

У відомстві просять довіряти лише офіційним даним, розміщеним на ресурсах "Київводоканалу" та КМДА. 

 

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