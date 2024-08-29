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Гондурас звинуватив США у втручанні у свої внутрішні справи

Вашингтон негативно прокоментував зустріч міністра оборони республіки з венесуельським колегою.

Гондурас звинуватив США у втручанні у свої внутрішні справи
Президентка Гондурасу Сіомара Кастро
Фото: EPA/UPG

У Центральній Америці зріє дипломатичний скандал: президентка Гондурасу Сіомара Кастро звинуватила Сполучені Штати у спробі втручання у внутрішні справи країни.

Як пише Reuters, главі держави не сподобалися коментарі посла США Лаури Догу щодо зустрічі міністра оборони Гондурасу Хосе Мануеля Зелаї з венесуельським урядовцем Владіміром Падріно.

У Штатах Падріно заочно засуджено за участь у схемах щодо трафіку наркотиків. Посол Догу у коментарі телебаченню заявила, що була "здивована" зустрічі гондураського чиновника з "наркозлочинцем".

Президентка Кастро стверджує, що Сполучені Штати "намагаються спрямовувати політику Гондурасу через власне посольство" і назвала "втручання та інтервенціоналізм США неприйнятними". 

До критичних висловлюнь приєднався і міністр закордонних справ Гондурасу Енріке Рейна, який заявив, що "натяки на причетність наших чиновників до злочинців та їхню некомпетентність є прямою загрозою незалежності та суверенітету". 

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