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Хусити показали відео з вибухами на грецькому танкері Sounion, з якого витікає нафта

Судно, яке перевозило 150 000 тонн іракської сирої нафти, атакували 21 серпня.

Хусити показали відео з вибухами на грецькому танкері Sounion, з якого витікає нафта
Фото: EPA/UPG

Бойовики хусити, яких підтримує Іран, опублікували відео, на якому видно, як люди в масках сідають на борт і встановлюють вибухівку на танкері Sounion під прапором Греції. З танкера стікає нафта у Червоне море.

Про це пише Bloomberg.

Танкер атакували 21 серпня. Речник угрупування Ях’я Сарі опублікував кадри через тиждень після того, як у ВМС Великобританії повідомили, що помітили пожежі на судні. Судно перевозило 150 000 тонн іракської сирої нафти.

Пентагон заявив, що витік нафти підвищує ризик серйозної екологічної катастрофи на життєво важливому водному шляху.

Військово-морські сили ЄС пізніше заявили, що розливу нафти не було, що спонукало представника американського міноборони додати, що барелі нафти на Sounion були цілі, але нафта витікала з “самого судна”.

Греція має очолити багатонаціональну місію порятунку танкера після того, як хусити заявили, що дозволять доступ.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG

Хусити ‒ єменська ісламістська група – стверджують, що діють на знак солідарності з палестинцями у Смузі Гази після військових операцій Ізраїлю в анклаві у відповідь на смертоносну атаку ХАМАСу на єврейську державу 7 жовтня.

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