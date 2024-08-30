Бойовики хусити, яких підтримує Іран, опублікували відео, на якому видно, як люди в масках сідають на борт і встановлюють вибухівку на танкері Sounion під прапором Греції. З танкера стікає нафта у Червоне море.

Про це пише Bloomberg.

Танкер атакували 21 серпня. Речник угрупування Ях’я Сарі опублікував кадри через тиждень після того, як у ВМС Великобританії повідомили, що помітили пожежі на судні. Судно перевозило 150 000 тонн іракської сирої нафти.

Пентагон заявив, що витік нафти підвищує ризик серйозної екологічної катастрофи на життєво важливому водному шляху.

Військово-морські сили ЄС пізніше заявили, що розливу нафти не було, що спонукало представника американського міноборони додати, що барелі нафти на Sounion були цілі, але нафта витікала з “самого судна”.

مشاهد اقتحام وإحراق السفينة اليونانية (SOUNION) في البحر الأحمر والتي قامت الشركة المالكة لها بانتهاك قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة. pic.twitter.com/yGKgUNaIuh — العميد يحيى سريع (@army21ye) August 29, 2024

Греція має очолити багатонаціональну місію порятунку танкера після того, як хусити заявили, що дозволять доступ.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Хусити ‒ єменська ісламістська група – стверджують, що діють на знак солідарності з палестинцями у Смузі Гази після військових операцій Ізраїлю в анклаві у відповідь на смертоносну атаку ХАМАСу на єврейську державу 7 жовтня.