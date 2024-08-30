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Пентагон укладає контракт на виробництво ракет Javelin на суму 1,3 млрд доларів

Для України призначено 4 тис. Javelin.

Пентагон укладає контракт на виробництво ракет Javelin на суму 1,3 млрд доларів
Пентагон укладає контракт на виробництво ракет Javelin на суму 1,3 млрд доларів (ілюстративне фото)
Фото: wikimedia.org

Армія США уклала контракт на 2024 фінансовий рік на виробництво ракет Javelin та відповідного обладнання та послуг загальною вартістю 1,3 млрд доларів.

Про це повідомила пресслужба компанії Raytheon.

Зазначається, що це найбільший однорічний контракт на виробництво Javelin на сьогоднішній день. 

Виробники Javelin планують збільшити виробництво Javelin до 3960 на рік до кінця 2026 року.

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Уточнюється, що контракт включає понад 4 тис. Javelin для поповнення ракет, які відправляються в Україну. Також частина Javelin призначена для Косова.

“Голос Америки” повідомляє, що багаторічний контракт може сягнути 7,2 млрд доларів на виробництво “невизначеної кількості” ракет між 2023 і 2026 роками.

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