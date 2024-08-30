Іванішвілі перетворює вибори у Грузії на референдум між Росією та Європою, ‒ опозиція

"Країна стикається з великим ризиком стати сателітом Росії, якщо “Грузинська мрія” переможе. Ми зробимо все, щоб цього не сталося. Буквально все", заявила ексміністерка оборони країни Тіна Хідашелі.

Для роздробленої грузинської опозиції повалити уряд було б непросто, Тбілісі наближається до екзистенціального моменту, пише The Wall Street Journal.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка має обмежені повноваження згідно з новою конституцією і яка намагалася та не змогла заблокувати закон про іноземних агентів, намагається координувати дії різних опозиційних партій.

Відповідно до виборчого законодавства Грузії, партія або об’єднання партій повинні подолати 5% бар’єр, щоб отримати місця в парламенті.

“Ми вважаємо, що об’єднання всіх прозахідних опозиційних сил є вимогою суспільства на цей момент, і ми повинні прийняти цей виклик”, ‒ заявила Тіна Бокучава ‒ голова найбільшої з цих партій, “Єдиного національного руху” (ЄНР), яку заснував Міхеіл Саакашвілі.

“Іванішвілі (Бідзіна Іванішвілі ‒ олігарх, засновник та почесний голова “Грузинської мрії” і експрем'єр-міністр) фактично перетворює ці вибори на референдум між Росією та Європою”, ‒ каже політикиня.

WSJ зазначає, що водночас для інших в опозиції “приєднання до ЄНР є отруєною чашею, оскільки другий термін Саакашвілі був затьмарений широкомасштабними порушеннями прав людини та свавільними затриманнями”.

“Якщо їм доведеться вибирати між Іванішвілі та поверненням Саакашвілі до влади, багато грузинів скоріше виберуть нинішніх правителів країни, “оскільки вони принаймні обіцяють мир”, – сказав Мамука Хазарадзе, голова опозиційної партії “Лело” та співзасновник одного з основних банків країни.

Видання підкреслює, що існує недовіра між “організованими політичними партіями та новим неформальним рухом протесту, який об’єднався навколо вуличних мітингів”.

WSJ також зазначає, що зараз “у повітрі витає відчуття, що Грузія наближається до екзистенціального моменту”.

Тіна Хідашелі, голова організації “Громадянська ідея” і колишня міністерка оборони країни, заявила, що країна стикається з великим ризиком стати диктатурою та сателітом Росії, якщо “Грузинська мрія” переможе на виборах у жовтні.

“Ми зробимо все, щоб цього не сталося. Буквально все. Все, що потрібно, аби повернути цю країну. Бідзіна Іванішвілі не завершить історію цієї країни як незалежної держави. Ніяк”, ‒ заявила Хідашелі.