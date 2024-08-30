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Угорщина хоче, щоб ЄС відшкодував 2 млрд євро за охорону кордону

Уряд Угорщини вважає, що Брюссель карає їх країну безпрецедентною сумою штрафів за недопуск нелегальних іммігрантів. 

Угорщина хоче, щоб ЄС відшкодував 2 млрд євро за охорону кордону
Угорщина хоче, щоб ЄС відшкодував 2 млрд євро за охорону кордону
Фото: ОПУ

Угорський уряд планує залучити міжнародних юридичних експертів, щоб домогтися від Брюсселя відшкодування витрат, пов'язаних з охороною кордону.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на HVG.hu.

Уряд Угорщини сформулював низку претензій:

  • Угорщина безперервно і ефективно захищала зовнішні і шенгенські кордони ЄС від нелегальної імміграції і забезпечувала безперебійне функціонування Шенгенської зони без внутрішнього прикордонного контролю.
  • Брюссель винен Угорщині приблизно 2 млрд євро (близько 800 млрд форинтів), оскільки країна витратила стільки на охорону кордонів з 2015 року, в той час як Європейський Союз не надав значної підтримки.
  • Інституції ЄС розпочали політичні атаки на Угорщину через ефективний захист її кордонів та політично вмотивовані судові процеси.

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Уряд Угорщини хоче вирахувати 200 млн євро штрафу за порушення імміграційної політики ЄС, накладених Судом Євросоюзу, з 800 мільярдів форинтів, які нібито Брюссель винен Угорщині.

Парламентський державний секретар МВС Угорщини Бенсе Ретварі вважає, що Брюссель карає Угорщину безпрецедентною сумою штрафів через те, що країна не впускає нелегальних іммігрантів. Водночас Угорщина за останні роки витратила значні кошти на заходи з охорони кордону. 

Раніше Угорщина вже очікувала від ЄС відшкодування мільярдів, призначених для будівництва прикордонної огорожі, втім це прохання Європейська комісія постійно відхиляла. Існує велика ймовірність, що і цього разу буде так само.

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