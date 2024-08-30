Тренування українських солдатів ЄС проводитиме якомога ближче до України

Українські солдати тренуватимуться в межах місії ЄС ближче до території України.

Про це повідомив глава євродипломатії Жозеп Боррель, передає "Інтерфакс-Україна".

Однак про українську територію не йдеться, підкреслив дипломат.

"Проходити навчання в Україні, чому б і ні? Ближче до середовища, де доводиться воювати. Це могло б бути більш доречним, можливо. Деякі держави-члени були готові, інші ні. Зрештою, ми вирішили, що навчання відбуватиметься якомога ближче до України, але не на українській території, не на українській землі", - сказав Боррель.