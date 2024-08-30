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Тренування українських солдатів ЄС проводитиме якомога ближче до України

Але не на українській території, заявив Жозеп Боррель.

Тренування українських солдатів ЄС проводитиме якомога ближче до України
Військові навчання українців у Великобританії
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські солдати тренуватимуться в межах місії ЄС ближче до території України.

Про це повідомив глава євродипломатії Жозеп Боррель, передає "Інтерфакс-Україна".

Однак про українську територію не йдеться, підкреслив дипломат.

"Проходити навчання в Україні, чому б і ні? Ближче до середовища, де доводиться воювати. Це могло б бути більш доречним, можливо. Деякі держави-члени були готові, інші ні. Зрештою, ми вирішили, що навчання відбуватиметься якомога ближче до України, але не на українській території, не на українській землі", - сказав Боррель.

  • 30 серпня у Брюсселі зберуться міністри оборони країн Європейського Союзу, які серед іншого, мають підбити підсумки діяльності місії з підготовки українських військових, яка закінчується в середині листопада. Мету, навчання 60 000 українців, досягнули. 
  • Новою метою може бути навчання 100 000 військових і продовження місії ще на два роки. Таку пропозицію внесла Естонія. 
  • Також йтиме мова про навчання українських військових в Україні, що було б набагато дешевше і практичніше. Однак одностайності в цьому питанні немає: Угорщина, Німеччина та Австрія побоюються, що Росія сприйме це як провокацію. Крім того, важко буде забезпечити безпеку інструкторів ЄС.
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