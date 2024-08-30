​Чотири родини евакуювали із ТОТ Херсонщини на підконтрольну Україні територію

У евакуйованих родинах шість дітей.

З ТОТ Херсонської області на підконтрольну Україні територію вдалось евакуювати ще чотири родини.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

У евакуйованих родинах шість дітей - два хлопчики і чотири дівчинки, віком від 2 місяців до 16 років.

“Дорослим і малечі довелося пройти жахи російської окупації. Вони боялися вийти на вулицю, не могли знайти роботу без “російського” паспорта, отримували погрози про вилучення майна та позбавлення батьківських прав, не мали права вибору у школах та ставали учасниками безпідставних обшуків власних помешкань”, - повідомив начальник Херсонської ОВА.

Евакуйовані з окупації родини вже в безпеці та отримують необхідну допомогу.