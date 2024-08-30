За 10 місяців роботи “гарячої лінії” щодо зниклих безвісти надійшло 25 658 запитів громадян

Міністерство внутрішніх справ приділяє особливу увагу роботі над питанням осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, і вже 11 місяців профільно займається розглядом таких питань. Про це повідомляє пресслужба відомства.

У системі МВС функціонує Управління з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Відповідає за цей напрям — Артур Добросердов, який є Уповноваженим з питань зниклих безвісти. Для забезпечення максимально ефективної роботи функціонує «Гаряча лінія» Уповноваженого — 1698. Крім того, через сервіс МВС «Єдине вікно для громадян» здійснюється приймання анкет.

У МВС кажуть, що ключове завдання — ретельно опрацювати кожне звернення, надати комплексну та професійну консультацію, усебічно допомогти рідним зниклих безвісти осіб.

Протягом 10 місяців роботи «Гарячої лінія» надійшло 25 658 викликів громадян. Наразі у 14 областях України утворено представництва Уповноваженого. Ще 3 734 громадян в поточному році отримали консультації на особистому прийомі в регіональних представників Уповноваженого.

Фахівці вже отримали 5 771 анкет щодо осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Як зазначає МВС, надана інформація прискорює верифікацію осіб та координацію їхнього розшуку.

Зазначимо, раніше у МВС повідомляли, що станом на середину липня до Реєстру зниклих безвісти було внесено більше ніж 51 тисячі осіб. Перебування близько 42 тисяч людей невідоме. Інформація встановлена лише про 7 тисяч осіб.