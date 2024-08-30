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За 10 місяців роботи “гарячої лінії” щодо зниклих безвісти надійшло 25 658 запитів громадян

Фахівці вже отримали 5 771 анкету щодо осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

За 10 місяців роботи “гарячої лінії” щодо зниклих безвісти надійшло 25 658 запитів громадян

Міністерство внутрішніх справ приділяє особливу увагу роботі над питанням осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, і вже 11 місяців профільно займається розглядом таких питань. Про це повідомляє пресслужба відомства. 

У системі МВС функціонує Управління з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Відповідає за цей напрям — Артур Добросердов, який є Уповноваженим з питань зниклих безвісти. Для забезпечення максимально ефективної роботи функціонує «Гаряча лінія» Уповноваженого — 1698. Крім того, через сервіс МВС «Єдине вікно для громадян» здійснюється приймання анкет.

У МВС кажуть, що ключове завдання — ретельно опрацювати кожне звернення, надати комплексну та професійну консультацію, усебічно допомогти рідним зниклих безвісти осіб.

Протягом 10 місяців роботи «Гарячої лінія» надійшло 25 658 викликів громадян. Наразі у 14 областях України утворено представництва Уповноваженого. Ще 3 734 громадян в поточному році отримали консультації на особистому прийомі в регіональних представників Уповноваженого.

Фахівці вже отримали 5 771 анкет щодо осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Як зазначає МВС, надана інформація прискорює верифікацію осіб та координацію їхнього розшуку.

Зазначимо, раніше у МВС повідомляли, що станом на середину липня до Реєстру зниклих безвісти було внесено більше ніж 51 тисячі осіб. Перебування близько 42 тисяч людей невідоме. Інформація встановлена лише про 7 тисяч осіб.

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