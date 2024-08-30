Le Monde: Росія повертає своїх найманців з Буркіна-Фасо через бої на Курщині

Йдеться про близько 100 найманців бригади "Ведмеді".

Чоловік розмахує російським прапором під час мітингу на підтримку державного перевороту в Уагадугу, Буркіна-Фасо, жовтень 2022

Російські найманці повертаються з Буркіна-Фасо через бойові дії в Курській області, повідомляє Радіо Свобода із посиланням на французьке видання Le Monde.

Йдеться про близько 100 бійців російської бригади найманців "Ведмеді".

За даними газети, у травні російські військові прибули до Буркіна-Фасо для підтримки хунти капітана Ібрагіма Траоре.

Видання повідомляє, що зв'язалося через Telegram із командиром бригади на прізвисько "Джедай" Віктором Єрмолаєвим, який підтвердив відведення військових до Росії.

Також підтвердження повернення з Африки з’явилося у телеграм-каналі бригади.

Зазначається що ця бригада була створена у 2023 році як група ветеранів армійського спецназу, а озброєння та техніку їй постачає Міноборони Росії.

На початку року у Криму найманці з цієї бригади потрапили до новин: вони з автоматами увірвалися до кафе, відкрили вогонь та побили відвідувачів.