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Le Monde: Росія повертає своїх найманців з Буркіна-Фасо через бої на Курщині

Йдеться про близько 100 найманців бригади "Ведмеді".

Le Monde: Росія повертає своїх найманців з Буркіна-Фасо через бої на Курщині
Чоловік розмахує російським прапором під час мітингу на підтримку державного перевороту в Уагадугу, Буркіна-Фасо, жовтень 2022
Фото: EPA/UPG

Російські найманці повертаються з Буркіна-Фасо через бойові дії в Курській області, повідомляє Радіо Свобода із посиланням на французьке видання Le Monde. 

Йдеться про близько 100 бійців російської бригади найманців "Ведмеді". 

За даними газети, у травні російські військові прибули до Буркіна-Фасо для підтримки хунти капітана Ібрагіма Траоре. 

Видання повідомляє, що зв'язалося через Telegram із командиром бригади на прізвисько "Джедай" Віктором Єрмолаєвим, який підтвердив відведення військових до Росії. 

Також підтвердження повернення з Африки з’явилося у телеграм-каналі бригади. 

Зазначається що ця бригада була створена у 2023 році як група ветеранів армійського спецназу, а озброєння та техніку їй постачає Міноборони Росії.

На початку року у Криму найманці з цієї бригади потрапили до новин: вони з автоматами увірвалися до кафе, відкрили вогонь та побили відвідувачів.

  • Прорив ЗСУ до Курської області стався 6 серпня. Наразі Україна контролює там близько 1200 кв км. Це 100 населених пунктів. 
  • Військово-політичне керівництво України назвало метою цієї операції створення буферної зони і перекидання російських окупантів з інших напрямків. 
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