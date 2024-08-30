Le Monde: Росія повертає своїх найманців з Буркіна-Фасо через бої на Курщині

Російські найманці повертаються з Буркіна-Фасо через бойові дії в Курській області, повідомляє Радіо Свобода із посиланням на французьке видання Le Monde.
Йдеться про близько 100 бійців російської бригади найманців "Ведмеді".
За даними газети, у травні російські військові прибули до Буркіна-Фасо для підтримки хунти капітана Ібрагіма Траоре.
Видання повідомляє, що зв'язалося через Telegram із командиром бригади на прізвисько "Джедай" Віктором Єрмолаєвим, який підтвердив відведення військових до Росії.
Також підтвердження повернення з Африки з’явилося у телеграм-каналі бригади.
Зазначається що ця бригада була створена у 2023 році як група ветеранів армійського спецназу, а озброєння та техніку їй постачає Міноборони Росії.
На початку року у Криму найманці з цієї бригади потрапили до новин: вони з автоматами увірвалися до кафе, відкрили вогонь та побили відвідувачів.
- Прорив ЗСУ до Курської області стався 6 серпня. Наразі Україна контролює там близько 1200 кв км. Це 100 населених пунктів.
- Військово-політичне керівництво України назвало метою цієї операції створення буферної зони і перекидання російських окупантів з інших напрямків.