Канал незаконного переправлення чоловіків через кордон ліквідували на Львівщині

За свої послуги організатор брав від 5 до 10 тис доларів США.

На Львівщині ліквідували канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон з використанням системи «Шлях».

Про це повідомили у ДПСУ.

У липні цього року на кордоні з Польщею оперативники Львівського загону виявили чоловіка призовного віку, який мав намір покинути територію України. З'ясувалося, що він сплатив ділку чималу суму, щоб той вніс його дані в систему «Шлях». Чоловік прямував як водій мікроавтобуса. Повертатись в Україну, відповідно, він не планував.

Згодом правоохоронці вийшли на організатора схеми. Чоловік, мешканець Вінниці 1995 року народження, під виглядом здійснення діяльності, пов’язаної з міжнародними перевезеннями за гроші вносив у систему «Шлях» охочих незаконно покинути територію України. За свої послуги ділок брав від 5 до 10 тис доларів США. Встановлено, що загалом від ФОП махінатора в систему «Шлях» було внесено 20 осіб.

За ознаками вчинення кримінального правопорушення за статтею 332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України» злочинцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років. Організатору незаконної схеми повідомлено про підозру.