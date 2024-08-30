Прикордонники на Львівщині вилучили понад 50 тисяч фальшивих доларів

Підробку ховали в автівці, яку перевозили з Польщі до України.

Співробітники Карпатського загону Державної прикордонної служби України разом із детективами Бюро економічної безпеки вилучили у зловмисників фальшиву готівку на суму 54 тисячі доларів.

Як зазначає ДПСУ на своєму сайті, підроблені гроші було виявлено під час обшуку автомобіля "Тойота", який перевозили з Польщі до України трасою "Шегині-Львів". Машину було розміщено на лафеті, який тягнув мікроавтобус. У салоні у пластиковій панелі біля коробки передач правоохоронці знайшли пакети з фальшивими купюрами.

Роботу зловмисників професійною не назвеш: банкноти на дотик нагадували звичайний папір, друк був неякісним, а серійні номери дублювалися чи були нечіткими.

За фактом отримання доказів розпочато розслідування за статтею 199 Кримінального кодексу: "Виготовлення, зберігання, ввезення чи збут підроблених грошей". Правоохоронці з'ясовують коло осіб, причетних до злочину.