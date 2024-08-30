Директор МАГАТЕ вдесяте зібрався до України

Гроссі поїде на ЗАЕС, бо там "чують вибухи та інші ознаки військової активності".

Генеральний директор Міжнародної агенції з питань атомної енергетики Рафаель Гроссі наступного тижня має намір відвідати Україну.

У заяві на сайті МАГАТЕ посадовець стверджує, що вп'яте за час повномасштабного російського вторгнення "перетне лінію фронту, щоб потрапити на Запорізьку АЕС". Загалом це буде його десята поїздка в нашу країну після початку великої війни.

Гроссі їде на ЗАЕС, оскільки "ядерна безпека залишається нестабільною", а розміщена на станції моніторингова група "продовжує чути вибухи та інші ознаки військової активності поблизу об'єкта".

Директор підкреслює свій "гучний та чіткий меседж упродовж цієї трагічної війни: ядерної аварії потрібно уникнути за будь-яку ціну, а атомна станція не може бути атакована, адже наслідки будуть катастрофічними і програшними для усіх сторін".