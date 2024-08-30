МЗС: єдиною загрозою для ядерної безпеки Європи є російська агресія проти України

Російські удари по об’єктах генерації електроенергії спричинили відключення від мережі 1-го, 3-го та 4-го енергоблоків Рівненської АЕС, а також 3-го енергоблока Південноукраїнської АЕС.

Цього тижня Росія, яка систематично порушує норми міжнародного гуманітарного права та ядерної безпеки, вдалася до чергових маніпуляцій, намагаючись представити себе «жертвою» та звинуватити Україну в буцімто провокаціях проти ядерної безпеки, заявило Міністерство закордонних справ України.

У відомстві зазначили, що цинізм російських звинувачень полягає в тому, що саме цього тижня Росія вчинила черговий воєнний злочин — масовані удари по критичній інфраструктурі України, внаслідок яких загинули та були поранені цивільні люди, а також було завдано шкоди енергетичній системі нашої держави.

Російські удари по об’єктах генерації електроенергії спричинили відключення від мережі першого, третього та четвертого енергоблоків Рівненської АЕС. Потужність Південноукраїнської АЕС була вимушено зменшена до 1800 МВт, а згодом, через спричинені російською атакою флуктуації, був відключений від мережі її третій енергоблок.

Наслідки ударів цього тижня для української енергетики є лише останніми з довгого списку злочинів Росії, наголосило МЗС України

Відомство нагадало, що саме російські війська захопили Запорізьку АЕС, найбільшу в Європі атомну електростанцію. 4 березня 2022 року російські окупанти обстріляли її з танків, знищивши при цьому навчально-тренувальний корпус та спровокувавши пожежу на території станції.

У вересні того ж року Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі на власні очі бачив залишки ракети в місті-супутнику Енергодар, яка прилетіла з окупованих Росією територій.

Фото та відеоматеріали, які підтверджують перебування на території Запорізької АЕС військовослужбовців російської окупаційної армії, а також розміщення озброєння та військової техніки в машинних залах Запорізької АЕС лише підтверджують той факт, що Росія не вважає за потрібне дотримуватися не тільки норм та звичаїв війни, а й найголовніших правил гарантування безпеки атомних об’єктів.

Місія МАГАТЕ, яка на запит України перебуває на Запорізькій АЕС з 2 вересня 2022 року, неодноразово фіксувала наявність російської військової техніки та боєприпасів безпосередньо на території станції. Експерти МАГАТЕ на власні очі бачили російські боєприпаси, що становлять пряму загрозу, яку Росія створює для ядерної безпеки.

У ході розвʼязаної нею війни, Росія зухвало порушує сім стовпів ядерної безпеки МАГАТЕ, а також п’ять принципів безпеки для ЗАЕС, які можуть бути застосовані і для будь-якої іншої станції.

“Єдиною загрозою для ядерної безпеки Європи є російська агресія проти нашої держави. “У цих умовах держава-агресор активізувала дезінформаційну кампанію для відвернення уваги від власних злочинних дій на Запорізькій АЕС”, – йдеться у повідомленні.

МЗС зазначає, що МАГАТЕ наразі вчергове спростовує російські фейки щодо нібито розробки Україною так званої «брудної бомби» та інші інсинуації російської пропаганди. Україна була і залишається відданою нормам і принципам ядерної безпеки.

Для уникнення ризиків і загроз ядерній безпеці сьогодні потрібне насамперед втілення першого пункту Формули миру, який підтримало сто держав і міжнародних організацій в ході першого Саміту миру, а також повернення контролю над ЗАЕС легітимному власнику, Україні, як це і передбачено численними резолюціями МАГАТЕ, зазначили у міністерстві.