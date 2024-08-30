Від ворожих обстрілів постраждали 11 населених пунктів Запоріжжя

Упродовж доби окупанти 261 раз били по 11 населених пунктах Запорізької області.
Як повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, надійшло 43 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.
147 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Ольгівське.
8 обстрілів РСЗВ накрили Гуляйполе, Малу Токмачку, Преображенку та Новоданилівку.
106 артобстрілів завдано по території Приморського, Гуляйполя, Оріхова, Успенівки, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Ольгівського.
28 серпня через дронову ворожу атаку по Запоріжжі троє людей загинули, четверо отримали поранення.