Від ворожих обстрілів постраждали 11 населених пунктів Запоріжжя

28 серпня через дронову ворожу атаку по Запоріжжі троє людей загинули , четверо отримали поранення.

106 артобстрілів завдано по території Приморського, Гуляйполя, Оріхова, Успенівки, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Ольгівського.

Як повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, надійшло 43 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

Упродовж доби окупанти 261 раз били по 11 населених пунктах Запорізької області.

Окупанти 261 раз били по області упродовж доби.

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