Народний депутат Копитін потрапив до лікарні після важкої ДТП

"Українська правда" з посиланням на джерела у правоохоронних органах стверджує, що автомобіль народного депутата Ігоря Копитіна потрапив у ДТП на трасі Київ-Одеса.

Інцидент трапився о пізній годині поблизу Білої Церкви. Toyota Land Cruiser Prado наїхав на бетонну перешкоду і зазнав сильних пошкоджень.

Копитін перебував на пасажирському сидінні, з травмами та переломами його ушпиталили до Білоцерківської міської лікарні номер 2. Так само постраждав і водій автівки.

Інформацію щодо аварії підтвердила родина політика на його сторінці у Telegram. У дописі зазначено, що водій та депутат перебувають у важкому стані.