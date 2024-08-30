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Народний депутат Копитін потрапив до лікарні після важкої ДТП

Автомобіль з членом фракції "Слуга народу" наїхав на бетонну перешкоду.

Народний депутат Копитін потрапив до лікарні після важкої ДТП
Ігор Копитін
Фото: Facebook

"Українська правда" з посиланням на джерела у правоохоронних органах стверджує, що автомобіль народного депутата Ігоря Копитіна потрапив у ДТП на трасі Київ-Одеса.

Інцидент трапився о пізній годині поблизу Білої Церкви. Toyota Land Cruiser Prado наїхав на бетонну перешкоду і зазнав сильних пошкоджень. 

Копитін перебував на пасажирському сидінні, з травмами та переломами його ушпиталили до Білоцерківської міської лікарні номер 2. Так само постраждав і водій автівки.

Інформацію щодо аварії підтвердила родина політика на його сторінці у Telegram. У дописі зазначено, що водій та депутат перебувають у важкому стані. 

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