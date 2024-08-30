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Щонайменше 5 людей поранені унаслідок обстрілу Курахового "Ураганами"

Є прямі влучання у житлову триповерхівку, адмінбудівлю і крамницю. 

Щонайменше 5 людей поранені унаслідок обстрілу Курахового "Ураганами"
Наслідки обстрілу
Фото: Донецька ОВА

Щонайменше 5 людей поранено унаслідок обстрілу Курахового "Ураганами". Сьогодні, 30 серпня удень місто знову потрапило під обстріл.

Як повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, є прямі влучання у житлову триповерхівку, адмінбудівлю і крамницю. 

"Наразі точно відомо про 5 постраждалих, однак, імовірно, під завалами також перебувають люди", – прокоментував він.

Триває рятувальна операція.

наслідки обстрілу
Фото: Донецька ОВА
наслідки обстрілу

Наслідки обстрілу
Фото: Донецька ОВА
Наслідки обстрілу

Російські окупанти завдали авіаудару по центру Курахового. Зафіксовано пряме влучання в СК "Олімпійський". Двоє людей з пораненнями.

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