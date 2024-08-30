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На Буковині викрили групу, яка заробила на фіктивних документах для призовників майже 3 млн грн

Послугами скористалися щонайменше 10 чоловіків призовного віку. 

На Буковині викрили групу, яка заробила на фіктивних документах для призовників майже 3 млн грн

У Чернівецькій області поліція викрила злочинну групу, яка заробила на схемі виїзду військовозобов'язаних чоловіків майже 3 000 000 гривень. Про це повідомили у Національній поліції.

Фігуранти забезпечували н чоловіків фіктивними документами, які надавали їм законні підстави для перетину кордону. Такими послугами скористалися щонайменше 10 чоловіків призовного віку. 

До організації схеми причетні троє місцевих мешканців 33, 40 та 41 років, їм повідомили про підозру.

Вони пропонували чоловікам призовного віку організувати підстави, які б у законний спосіб дозволяли їм перетнути кордон. А саме забезпечували їх медичними документами щодо наявності в їхніх близьких родичів захворювань та за якими необхідний безперервний сторонній догляд.

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За свої “послуги” брали 6 500 - 7 000 євро.

Під час обшуків правоохоронці вилучили майже пів мільйона гривень у різній валюті, медичні довідки та висновки комісій, чорнові записи та інші документи.

“На підставі зібраних доказів трьом учасникам злочинної групи повідомили підозри за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене у складі організованої злочинної групи) Кримінального кодексу України”, ‒ йдеться у пресрелізі.

Санкція статті передбачає покарання до дев'яти років за гратами з конфіскацією майна.

Раніше на Закарпатті викрили дві схеми переправлення військовозобов’язаних за кордон. Зокрема, повідомили про підозру голові військово-лікарської комісії при районному територіальному центрі комплектування.

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