Чоловік майже рік не виходив з дому, щоб його не мобілізували.

Острів Єрмаков на Дунаї на кордоні з Румунією

Українські прикордонники затримали чоловіка, який планував нелегально втекти з України через Дунай.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби України.

“Рік тому чоловік повернувся з Польщі, куди сподівався знов потрапити, щоправда, незаконним шляхом. До цього, аби не мобілізували до війська, він сидів вдома та не працював. Усе необхідне для життя, зокрема їжу, йому приносила мати”, - йдеться у повідомленні.

Чоловік вирішив для перетину кордону придбати ласти та жилет, запакувати речі та переправитись до Румунії у дощову погоду через острів Єрмаков.

Втім, прикордонний наряд затримав втікача під час “останнього ривка”, після чого притягнув його до адмінвідповідальності.