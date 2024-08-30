Українські прикордонники затримали чоловіка, який планував нелегально втекти з України через Дунай.
Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби України.
“Рік тому чоловік повернувся з Польщі, куди сподівався знов потрапити, щоправда, незаконним шляхом. До цього, аби не мобілізували до війська, він сидів вдома та не працював. Усе необхідне для життя, зокрема їжу, йому приносила мати”, - йдеться у повідомленні.
Чоловік вирішив для перетину кордону придбати ласти та жилет, запакувати речі та переправитись до Румунії у дощову погоду через острів Єрмаков.
Втім, прикордонний наряд затримав втікача під час “останнього ривка”, після чого притягнув його до адмінвідповідальності.
- Прикордонники Ізмаїльського загону Одеської області під час патрулювання державного кордону на річці Дунай виявили 38-річного чоловіка, який вплав намагався незаконно потрапити до Румунії.