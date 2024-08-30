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Генштаб ЗСУ повідомив, хто тимчасово керуватиме Повітряними силами замість Олещука

Наразі обов'язки переклали на командувача ПК "Центр".

Генштаб ЗСУ повідомив, хто тимчасово керуватиме Повітряними силами замість Олещука
Микола Олещук
Фото: Facebook/Андрій Пишний

Генеральний штаб ЗСУ озвучив ім'я тимчасово керівника Повітряних Сил ЗСУ замість звільненого Миколу Олещука. Як ідеться в повідомленні командування, т.в.о. буде командувач ПК "Центр" Анатолій Кривоножко.

"Відповідно до наказу Головнокомандувача Збройних Сил України, генерал-лейтенанта Кривоножка Анатолія Миколайовича, командувача повітряного командування «Центр» Повітряних Сил Збройних Сил України, допущено до тимчасового виконання обов’язків командувача Повітряних Сил Збройних Сил України", - ідеться у повідомленні Генштабу.

Анатолій Кривоножко
Фото: Facebook/Андрій Пишний
Анатолій Кривоножко

  • 30 серпня Президент Зеленський звільнив командувача повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука. Відповідний указ оприлюднили на сайті глави держави.
  • Кривоножко очолив ПК "Центр" у серпні 2015 року.
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