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Остін анонсував зустріч із Умєровим у Пентагоні

Американський міністр підтвердить підтримку Сполученими Штатами України.

Остін анонсував зустріч із Умєровим у Пентагоні
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони США Ллойд Остін анонсував зустріч із українським колегою Рустемом Умєровим у Пентагоні.

Про це повідомила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

"Завтра міністр Остін прийматиме міністра оборони України Умерова тут, у Пентагоні. Хоча я не буду випереджати цю зустріч, я скажу, що ви можете очікувати, що міністр підтвердить непохитну підтримку Сполученими Штатами України перед обличчям російської агресії", – сказала вона.

Крім цього, Остіну повідомлять оновлені дані про бойові дії.

А вже наступного тижня, міністр вирушить на зустріч у форматі "Рамштайн". Це буде 24-те засідання  із квітня 2022 року. 

На зустрічі зберуться міністри оборони та старші військові чиновники із майже 50 країн для обговорення війни в Україні і продовження тісної координації міжнародним співтовариством для забезпечення України необхідними засобами для захисту. 23-тє засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбулося 13 червня у Брюсселі.

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