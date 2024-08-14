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Глава Пентагону обговорив з Рустемом Умєровим пріоритетну допомогу для України

Також однією з тем стала ситуація на фронті.

Глава Пентагону обговорив з Рустемом Умєровим пріоритетну допомогу для України
Фото: EPA/UPG

Очільник Пентагону Ллойд Остін обговорив із главою Міноборони України Рустемом Умєровим ситуацію на фронті, а також пріоритетну допомогу для ЗСУ.

Про це Ллойд Остін повідомив у мережі "Х".

"Сьогодні я обговорив зі своїм українським колегою Рутемом Умєровим пріоритетну допомогу у сфері безпеки та українські поточні операції на полі бою", — написав Остін.

Очільник Міноборони США наголосив, що Сполучені Штати залишаються відданими справі допомоги Україні у захисті від російської агресії.

У вересні в Сенаті США розглянуть законопроєкт про підтримку України, який закріпить двосторонню угоду про безпеку, досягнуту адміністрацією Байдена й урядом Зеленського в липні цього року.

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