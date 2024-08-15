Офіс президента зустрівся з представниками громадських організацій

На зустрічі, зокрема, були Марія Берлінська, Ганна Гопко, Альона Гетманчук тощо.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак провів зустріч із представниками громадських організацій з питань підтримки України у боротьбі з російською агресією. Про це в телеграмі повідомив сам Єрмак.

Зокрема, від громадського сектору були присутні директорка Центру «Нова Європа» Альона Гетьманчук, голова правління Мережі захисту національних інтересів «АНТС» Ганна Гопко, керівниця НАКО Олена Трегуб, керівниця благодійного фонду Dignitas Люба Шипович, директор Центру глобалістики Михайло Гончар, керівниця проєкту Victory Drones фонду Dignitas та директорка Центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська.

“Разом із заступниками керівника Офісу Президента Миколою Точицьким та Іриною Мудрою, радниками Дмитром Литвином, Дарією Зарівною та Владиславом Власюком, а також заступником директора Департаменту міжнародного співробітництва та представництва Міністерства юстиції України Миколою Юрловим обговорили шляхи збереження та посилення підтримки України, розвиток технологій у сфері безпеки й оборони, а також зміцнення спроможностей наших захисників”, - зазначив Єрмак.

Він додав, що “надзвичайно важливо об’єднати зусилля держави та громадянського суспільства для досягнення нашої спільної мети — завершення війни українською перемогою й на українських умовах”.