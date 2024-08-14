Першим питанням на найближчому засіданні Верховної Ради буде закон про заборону московської церкви, - Порошенко

Першим питанням найближчого засідання Верховної Ради буде розгляд у другому читанні законопроєкту 8371 «Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій», який унеможливлює діяльність релігійних організацій, керівний центр (управління) яких знаходиться в державі, яка здійснює збройну агресію проти України. Таке рішення ухвалила погоджувальна рада. Про це повідомив лідер "Європейської Солідарності", експрезидент Петро Порошенко.

«Ми твердо наголошували на тому, що закон про церкву має бути поставлений одразу ж першим. Щоб його не ставити, Рада пішла майже на місяць на канікули, але сьогодні досягнуто домовленості, що рішення погоджувальної ради двох місячної давності, щоб ми розпочали розгляд питання про церкву, нарешті відбулося. ...Сьогодні досягнуто домовленості, що вже 19 серпня буде розпочата робота ВРУ одразу ж цим питанням, і буде прийнято рішення. Причому рішення буде прийнято саме в цій редакції, в якій досягнуто компроміс в червні – липні», – сказав Порошенко.

За його словами, йдеться не про закриття дороги до храму, а про припинення діяльності "п’ятої колони РФ, негідників, які здають позиції наших військ, передають Росії патріотів, волонтерів, добровольців, відмовляються відспівувати українських героїв".

«Ця позиція дає нам тверду надію, що до Дня Незалежності ми зможемо вийти і реалізувати ті ініціативи, які висунула «Європейська Солідарність». Хотів би наголосити, що ми будемо вимагати і неухильного дотримання закону від 2019 року про назву церков. Бо якщо церква має центр управління в країні-агресорі, якщо вона згадує в диптиху генерала ФСБ Кирила Гундяєва, то вона і називатися в Україні має відповідно до закону – російська православна церква», – зауважив Петро Порошенко.

«Не треба маніпулювати людьми і обдурювати людей. Той вірянин, який йде до храму РПЦ, має чітко розуміти і свідомо робити той чи інший вибір. А до тих, хто буде відмовлятися перейменовуватися, – через суд, через Міністерство юстиції мають бути вжити відповідні передбачені законом заходи», – нагадав Петро Порошенко.

Як відомо, 23 липня депутати кількох фракцій заблокували трибуну Верховної Ради з вимогою поставити в порядок денний законопроєкт про заборону УПЦ МП.