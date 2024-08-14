Обговорювалися питання безпеки, гуманітарної допомоги і створення за необхідності військових комендатур.

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо ситуації в Курській області. Зокрема, обговорювалися питання безпеки, гуманітарної допомоги і створення за необхідності військових комендатур.

Про це президент повідомив у соцмережах.

"Обговорили ключові питання. Безпека, гуманітарна допомога, створення за необхідності військових комендатур", — повідомив президент.

Зеленький підкреслив, що Україна захищає себе та життя своїх людей у прикордонних громадах і здійснює активні дії на російській території.

"Наші сили суворо дотримуються вимог міжнародних конвенцій і міжнародного гуманітарного права", — додав він.

Прорив українських Сил оборони в Курській області РФ

6 серпня Росія заговорила про прорив кордону в Курській області. Спершу вона стверджувала, що спроба була невдалою і що її ФСБ стримала операцію, але навіть її провоєнні блогери повідомляли про втрату контролю. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко того дня сказав, що заяви росіян про контроль кордону в Курській області є неправдою. Це був перший і єдиний коментар українського посадовця на цю тему.

7 серпня росіяни повідомляли про продовження боїв. З деяких населених пунктів оголосили евакуацію. Факт прориву кордону ніхто вже не заперечував включно з Володимиром Путіним, який екстрено зібрав уряд і, за даними росЗМІ, раду безпеки.

Коментарі на тему Курської області, хоч і доволі обтічні, почали лунали від радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

У США і ЄС тим часом коментували події дуже обережно. Вашингтон сказав, що хотів би уточнити в України, що відбувається. Також американці казали, що треба не забувати про те, що з Курської області Росія атакувала українців, і що Україна має право на захист. Про право на захист нагадували і в Євросоюзі.

8 серпня український президент у зверненні сказав, що Росія принесла на нашу землю війну, і вона повинна відчути, що зробила. У Пентагоні ж сказали, що не вважають події в Курській області ескалацією, а Україна робить те, що потрібно їй для перемоги на полі бою.

Зеленський: наразі під контролем українських Сил оборони перебуває 74 населені пункти Курської області РФ.