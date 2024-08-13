Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони Литви

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром національної оборони Литви Лаурінасом Кащюнасом, який перебуває з візитом в Україні.
Про це повідомила пресслужба Офісу президента України.
Під час зустрічі Зеленський та Кащюнас детально обговорили першочергові оборонні потреби України та подальшу допомогу з боку Литви. Насамперед йдеться про ППО, дрони та інші критично важливі засоби.
Окрему увагу співрозмовники приділили спільним крокам для розвитку оборонно-промислового комплексу України.
Також Володимир Зеленський подякував Литві за політичну підтримку та важливий внесок у зміцнення оборонних спроможностей України в умовах агресії РФ.
- 9 серпня міністерство оборони Литви анонсувало новий пакет військової допомоги Україні. Литва готує у серпні бойову техніку, системи боротьби з безпілотниками, транспортні та логістичні ресурси, а також "справді необхідне озброєння”.