Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони Литви

Зеленський та Кащюнас обговорили першочергові оборонні потреби України та подальшу допомогу з боку Литви.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром національної оборони Литви Лаурінасом Кащюнасом, який перебуває з візитом в Україні.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України.

Під час зустрічі Зеленський та Кащюнас детально обговорили першочергові оборонні потреби України та подальшу допомогу з боку Литви. Насамперед йдеться про ППО, дрони та інші критично важливі засоби.

Окрему увагу співрозмовники приділили спільним крокам для розвитку оборонно-промислового комплексу України.

Також Володимир Зеленський подякував Литві за політичну підтримку та важливий внесок у зміцнення оборонних спроможностей України в умовах агресії РФ.