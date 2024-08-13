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Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони Литви

Зеленський та Кащюнас обговорили першочергові оборонні потреби України та подальшу допомогу з боку Литви. 

Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони Литви
Володимир Зеленський зустрівся з міністром національної оборони Литви
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром національної оборони Литви Лаурінасом Кащюнасом, який перебуває з візитом в Україні.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України.

 

Під час зустрічі Зеленський та Кащюнас детально обговорили першочергові оборонні потреби України та подальшу допомогу з боку Литви. Насамперед йдеться про ППО, дрони та інші критично важливі засоби. 

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Окрему увагу співрозмовники приділили спільним крокам для розвитку оборонно-промислового комплексу України. 

Також Володимир Зеленський подякував Литві за політичну підтримку та важливий внесок у зміцнення оборонних спроможностей України в умовах агресії РФ. 

  • 9 серпня міністерство оборони Литви анонсувало новий пакет військової допомоги Україні. Литва готує у серпні бойову техніку, системи боротьби з безпілотниками, транспортні та логістичні ресурси, а також "справді необхідне озброєння”.
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