ГУР отримало нові міномети, боєприпаси до них, дрони та автомобільну техніку.

Спецпідрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України одержали нові міномети, боєприпаси до них, дрони та автомобільну техніку. Зброю та спецтехніку закупили за кошти групи компаній BROCARD (ТОВ «Егзагон і ТОВ «Брокард-Україна») у межах Меморандуму про співпрацю.

Фото: gur.gov.ua Зброю та спецтехніку закупили за кошти групи компаній BROCARD

Загалом розвідники отримали:

вантажний автомобіль Daewoo Novus;

пікапи Mitsubishi L200;

квадроцикли;

квадрокоптери Mavic 3Т;

155-мм артилерійські снаряди;

122-мм реактивні снаряди;

120 мм міномети М-75.

“Передана техніка та зброя вже найближчим часом буде розподілена між підрозділами Воєнної розвідки України, які виконують завдання на лінії фронту”, ― сказав представник ГУР МО України Євгеній Єрін.

Він наголосив на важливій ролі відповідального бізнесу в підтримці Сил безпеки та оборони та висловив вдячність за допомогу.

Директорка ТОВ «Егзагон» Оксана Гут, яка представляє інтереси власника групи компаній, громадянина Франції пана Філіпа Бенасена відзначила, що за час повномасштабного вторгнення росії сума допомоги, виділена на підтримку Сил безпеки і оборони України склала понад 215 мільйонів гривень.

Фото: gur.gov.ua Передана техніка та зброя вже найближчим часом буде розподілена між підрозділами Воєнної розвідки України

“Внесок нашої групи у майбутнє України не обмежується фінансовою допомогою війську. Ми системно працюємо на економіку країни. У 2024 році сума сплачених податків нашими компаніями складе 800 мільйонів гривень. Штат співробітників, збережених під час повномасштабної війни, складає 1 500 людей, і всі вони отримують офіційну заробітну платню”, ―заявила Оксана Гут.

Також вона анонсувала обсяг запланованої до кінця 2024 року допомоги Воєнній розвідці України та передала символічний сертифікат на 100 млн грн.

Присутні на заході військовослужбовиці, які служать у підрозділах ГУР МО України, отримали подарункові набори від компанії-благодійника.