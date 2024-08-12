Українські спецпризначенці розповіли про складність боїв на лівому березі Херсонщини: заміновану воду, рої російських дронів та постійні артилерійські обстріли. Вони показали кадри боїв, а також розповіли про кота Жору, якого евакуювали із зони бойових дій та дали це прізвисько на честь загиблого побратима.

У новому відео проєкту "Український Свідок" - бійці підрозділу “Химера” у складі спецпідрозділу "Тимура" ГУР МО України: "Шендрос", "Розбійник", "Пиріжок"та кіт на прізвисько "Жора". Вони виконують надскладні задачі на херсонському напрямку.

“Складність просування на цьому напрямку насамперед у розгалудженій сітці проливів, у великій кількості островів, — розповідає боєць підрозділу із позивним “Пиріжок”. — Окрім того, ворог постійно тебе бачить. А ще чує роботу човнів. Може накрити або на воді, або вже під час десантування, фугасом або артою”.

Заступник командира підрозділу на псевдо “Шендрос” розповідає про закріплення на лівому березі херсонщини. “Ми можемо поставити там ППО, — каже військовий. — Але ворог одразу ж працює КАБами. У нього є зона підльоту з Криму, вони стягнули на цю ділянку максимальну кількість засобів вогневого ураження. Складність закріплення — у мілині та низині: ворог накриває тебе зверху. А ще не забувайте про заміновану воду”.

Розвідник із позивним “Розбійник” розповів, як він перепливав річку…без ноги. Військовий втратив її на тому ж херсонському напрямку, наступивши на протипіхотну міну “Лепесток”. “Коли я втратив ногу, мені потрібно було вертатись назад, — згадує розвідник. — Для цього необхідно було переплисти річку. Побратими скинули мене у воду, я поплив, і мене дістали на іншому березі. Потім — евакуація та лікарня”.

“Шендрос” вважає, що справжня війна тільки почалась. “Повномасштабна, на мою думку, триватиме ще дуже довго, — каже він. — Після великої війни буде “маленька” війна, у якій нам потрібно буде втримати все, що у нас є. Спочатку ми знищимо всіх зовнішніх ворогів, а потім, якщо лишаться сили та здоров’я, то ми намагатимемось навести порядок у країні”. А ще, у “Химері” є кіт на прізвисько “Жора”. “Він у нас — ветеран війни, — розповідає “Шендрос”, — Тримав оборону у Миколаївській області, потім тримав у “заручниках” псковський десант, зайшов у Херсонську область. А взагалі, коли іноді вечорами приходить журба, кіт допомагає подолати всі печалі.”

Бійці назвали кота на честь побратима Жори, який загинув від касетного снаряду 29 серпня 2022 року під час першого штурму підрозділу на херсонському напрямку.