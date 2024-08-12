Від російських обстрілів постраждали 11 населених пунктів Запорізької області

Днями ворожа ракета вдарила по будинку подружжя на Запоріжжі. Чоловік загинув.

Надійшло 6 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Війська РФ здійснили авіаційні удари по Лобковому та Новоандріївці.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Упродовж доби окупанти 357 разів били по 11 населених пунктах Запорізької області. Мирні жителі не постраждали.

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