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Від російських обстрілів постраждали 11 населених пунктів Запорізької області

Росіяни атакували область 357 разів.

Від російських обстрілів постраждали 11 населених пунктів Запорізької області
Наслідки обстрілу
Фото: Запорізька ОВА

Упродовж доби окупанти 357 разів били по 11 населених пунктах Запорізької області. Мирні жителі не постраждали.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Війська РФ здійснили авіаційні удари по Лобковому та Новоандріївці.

223 БпЛА різної модифікації атакували Червонодніпровку, Гуляйполе, Новоандріївку,  Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Полтавку. 

9 обстрілів РСЗВ накрили Роботине та Новоданилівку. 

123 артобстріли завдано по території  Степногірська, Гуляйполя, Оріхова, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Полтавки. 

Надійшло 6 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. 

Днями ворожа ракета вдарила по будинку подружжя на Запоріжжі. Чоловік загинув.

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