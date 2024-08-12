Тижнева кількість бойових зіткнень в Україні знизилася. Ворог найбільш активний на східних напрямках

Найважча ситуація все ще на Покровському напрямку.

Протягом минулого тижня відбулося 794 бойових зіткнення. Росіяни продовжують зосереджувати на Торецькому, Краматорському, Курахівському і Покровському напрямках, де тривають важкі бої. Однак ворог зазнає втрат у озброєнні, військовій техніці і живій силі. Росія завдала 15 ракетних ударів (21 ракета), 462 авіаудари (631 авіабомба), провела понад 32 000 обстрілів (903 – з реактивних систем залпового вогню).

На Харківському напрямку відбулося 44 атаки, зокрема в районах населених пунктів Глибоке, Липці, Тихе і Вовчанськ. Про це речник Генштабу Андрій Ковальов повідомив у ефірі телемарафону.

На Куп'янському напрямку росіяни проводили наступальні дії біля Берестового, Петропавлівки Синьківки Харківської області та Стельмахівки Луганської області. Захисники відбили 39 атак.

"На Лиманському напрямку підрозділи Сил оборони України відбили 105 атак російських окупантів протягом минулого тижня. Російські загарбники концентрували свої зусилля у районах Макіївки, Невського, Тернів, Новосергіївки, Торського та у Серебрянському лісі. На Сіверському напрямку Сили оборони України минулого тижня відбили 79 атак, зокрема, в районах Переїзного, Виїмки, Івана-Даріївки, Верхньокам'янського та Спірного. На Краматорському напрямку українські воїни відбили 75 атак. Найактивнішим ворог був у районах Кліщіївки, Калинівки, Часового Яру, Іванівського та Андріївки Донецької області. На Торецькому напрямку противник здійснив минулого тижня 106 спроб прорвати оборону українських військ неподалік Північного, Торецька, Нью-Йорка та Залізного", – сказав речник.

На Покровському захисники відбили 236 атак окупантів. Основні зусилля ворог зосереджував у районі населених пунктів Воздвиженка, Калинове, Карлівка, Пантелеймонівка, Іванівка, Новоселівка Перша, Новоолександрівка, Гродівка, Желанне і Яснобродівка.

На Курахівському оборонці продовжують стримувати росіян біля Костянтинівки, Карлівки, Красногорівки, Георгіївки та Парасковіївки, де ворог 48 разів намагався прорвати оборону.

На Времівському напрямку захисники відбили 20 атак у районах населених пунктів Велика Новосілки, Водяне і Костянтинівка.

На Оріхівському напрямку минулого тижня ворог вісім разів атакував позиції Сил оборони. Бої точилися біля Роботиного, Малої Токмачки і в напрямку Новоданилівки.

"На Придніпровському напрямку російські окупанти здійснили 16 безуспішних атак на позиції Сил оборони", – додав речник Генштабу.