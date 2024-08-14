Росія продовжила заборону на експорт бензину до кінця року

Спочатку заборона запроваджувалася до 31 серпня, але її дію призупиняли.

Російський уряд продовжив заборону на експорт бензину до 31 грудня 2024 року.

Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на пресслужбу уряду РФ.

Як пише російський Forbes, це рішення влада пояснює "необхідністю підтримки стабільної ситуації на паливному ринку в період сезонного попиту" і планових ремонтів, що тривають на НПЗ.

Заборона не поширюватиметься на експорт бензину в рамках міжнародних міжурядових угод, а також - на пальне, що вивозиться громадянами для особистого користування та надання міжнародної гуманітарної допомоги.

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