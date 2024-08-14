Росія продовжила заборону на експорт бензину до кінця року

Російський уряд продовжив заборону на експорт бензину до 31 грудня 2024 року.
Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на пресслужбу уряду РФ.
Як пише російський Forbes, це рішення влада пояснює "необхідністю підтримки стабільної ситуації на паливному ринку в період сезонного попиту" і планових ремонтів, що тривають на НПЗ.
Заборона не поширюватиметься на експорт бензину в рамках міжнародних міжурядових угод, а також - на пальне, що вивозиться громадянами для особистого користування та надання міжнародної гуманітарної допомоги.
Що передувало
- Виробництво бензину в РФ зменшилося після низки ударів українських безпілотників по нафтопереробних заводах на початку 2024 року.
- Російський уряд з 1 серпня повернув заборону на вивезення бензину, яку запровадили 1 березня, а скасували в кінці травня. ПТоді повідомлялося, що заборона діятиме до кінця серпня.
- На початку травня видання Politico на основі аналізу російського нафтового ринку дійшло висновку, що українські атаки безпілотників на нафтопереробні заводи фактично залишили Росію з мінімальним запасом бензину для внутрішнього використання.
- Агенція Bloomberg також стверджувала, що російська нафтопереробка впала до річного мінімуму.
- В кінці травня російська влада засекретила оперативну статистику випуску пального.