На Луганщині загинула 19-річна військова 3 ОШБр Юлія Бояновська

12 серпня під час боїв у Луганській області загинула військовослужбовиця 3-ї окремої штурмової бригади солдат Юлія Бояновська. Їй було 19 років.

Про це повідомила заступниця міського голови Бібрської міської ради, що на Львівщині, Оксана Довгаль.

"У визвольних боях за Україну жертовно віддала своє життя й навіки стала до лав Небесного Воїнства наймолодша наша Героїня – військовослужбовиця в/ч А4638, старший стрілець-оператор 1 штурмового відділення 3 штурмового взводу 1 штурмової роти 1 штурмового батальйону солдат Бояновська Юлія Ігорівна, яка проходила військову службу за контрактом", – написала Довгаль у фейсбуці

Юлія Бояновська народилася 2 вересня 2004 року народження в селі Кнісело Бібрської громади. Відомо, що вона прийняла свій останній бій біля населеного пункту Греківка Сватівського району Луганської області 12 серпня 2024 року.

У скорботі залишилися мама, тато та 17-річний брат Олег.