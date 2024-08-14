Кримські партизани розвідали енергосистему на ТОТ України, яку ворог використовує у військових цілях

Агенти партизанського руху "Атеш" розвідали енергосистему на тимчасово окупованих територіях півдня України, яку росіяни використовують у своїх цілях.

Про це ідеться у повідомленні "Атеш" в Telegram.

"Наші агенти вивчили роботу ключових електричних підстанцій у Херсонській та Запорізькій областях, які використовуються виключно у військових цілях", — пишуть в партизанському русі..

Зокрема, окупанти використовують енергооб'єкти на ТОТ для забезпечення роботи залізничних гілок, які використовуються для перевезення військової техніки та боєприпасів.

"Знищення високовольтних підстанцій поблизу фронту завдасть величезного удару логістиці ЗС Росії", — наголошують в "Атеш".

Українцям, які проживають на тимчасово окупованих територіях наполегливо радять уникати цих об'єктів.