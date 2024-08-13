Кримські партизани розвідали систему захисту Козачої бухти у Севастополі

Окупанти намагаються захистити важливі об'єкти в окупованому Криму.

Агенти рух "Атеш" розвідали систему захисту Козачої бухти у тимчасово окупованому Севастополі.

Про це ідеться у повідомленні "Атеш" в Telegram.

"АТЕШ" розкрив систему захисту Козачої бухти у Севастополі. Наші агенти фіксують встановлення величезної кількості наглядових постів на узбережжі Криму. Один такий був цього разу розвіданий нашим агентом. Також зафіксовано активне розміщення зенітно-ракетних комплексів малої дії", — пишуть у партизанському русі.

Всі ці дії окупантів спрямовані на захист стратегічно важливих об'єктів від БпЛА, безекіпажних катерів та крилатих ракет.