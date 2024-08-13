Міноборони кодифікувало близько 20 зразків бронемашин із захистом від мін та засідок

Зокрема, ці бронемашини мають капсулу, що забезпечує захист особового складу під час підриву.

З початку широкомасштабного вторгнення РФ Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у військах близько 20 зразків бойових броньованих машин, створених за принципом MRAP. Про це повідомляє оборонне відомство.

Бронемашини MRAP (від англ. Mine Resistant Ambush Protected – захист проти мін і засідок) – клас військової техніки з посиленим балістичним захистом корпусу. Конструкційно такі машини мають формуднища, що пристосована для розсіювання енергії вибуху мін чи саморобних вибухових пристроїв, а також спеціальні амортизаційні сидіння для екіпажу та десанту.

Бронемашини, створені за принципом MRAP, складаються з капсули, що забезпечує захист особового складу під час підриву. Двигун та колеса виступають у ролі вибухопоглинаючих елементів, які приймають на себе всю кінетичну енергію від вибуху міни, зберігаючи цілісність модуля.

Для потреб українських захисників допуск до експлуатації отримали зразки бронемашин, випущені оборонними концернами США, Великої Британії, Австралії, Туреччини тощо.

Арсенал броньованих засобів українського війська поповнила й продукція українських виробників сектору ОВТ, створена за технологією MRAP.