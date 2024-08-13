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СБУ нейтралізувала злочинну групу, яка тероризувала мешканців прифронтової Донеччини

Бандити тероризували жителів прифронтових міст, де обкладали «даниною» підприємців та організовували розбійні напади.

СБУ нейтралізувала злочинну групу, яка тероризувала мешканців прифронтової Донеччини
Фото: СБУ

Служба безпеки нейтралізувала злочинне угруповання, яке намагалося тримати в страху мешканців Донеччини. У результаті спецоперації затримано лідера банди – кримінальника-рецидивіста. Про це повідомляє пресслужба СБУ. 

За наявними даними, бандити тероризували жителів прифронтових міст, де обкладали «даниною» підприємців та організовували розбійні напади. Таким чином вони розхитували внутрішню обстановку в регіоні і намагались посилити свій вплив на криміногенну ситуацію.

Задокументовано як фігурант намагався «вибити» з власника приватного медзакладу пів мільйона доларів.

Як свідчать матеріали справи, у разі одержання всієї суми від потерпілого, зловмисник планував його вбити, а тіло закопати у лісосмузі за містом.

Для реалізації злочину фігурант залучив двох учасників банди.

Щоб підготувати розбійний напад на підприємця, зловмисники тривалий час слідкували за ним: вивчали розпорядок дня, маршрути пересування та коло близьких знайомих.

Учасники банди мали викрасти потерпілого і в багажнику авто вивезти за місто, де йому підготували «могилу».

Співробітники Служби безпеки затримали лідера та учасників банди під час спроби викрадення потерпілого біля його помешкання.

При обшуках у затриманих вилучено:

  • гранати Ф-1 та РГД-5, автомат Калашникова, пістолет Макарова;
  • балаклави, лопату, рукавиці, скотч та стяжки, які фігуранти підготували для вчинення розбійного нападу та вбивства;
  • мобільні телефони із доказами злочинних дій.

Наразі лідеру банди повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій, вчинений організованою групою в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Вирішується питання щодо притягнення до відповідальності всіх учасників угруповання.

Фігурантам загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.

У квітні СБУ у Дніпрі затримали рекетирів, які обкладали “даниною” місцевих підприємців. У разі відмови – рекетири викрадали своїх жертв та били. Крім того, бандити погрожуючи фізичною розправою над потерпілими та їхніми родинами.

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