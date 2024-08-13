Бандити тероризували жителів прифронтових міст, де обкладали «даниною» підприємців та організовували розбійні напади.

Служба безпеки нейтралізувала злочинне угруповання, яке намагалося тримати в страху мешканців Донеччини. У результаті спецоперації затримано лідера банди – кримінальника-рецидивіста. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За наявними даними, бандити тероризували жителів прифронтових міст, де обкладали «даниною» підприємців та організовували розбійні напади. Таким чином вони розхитували внутрішню обстановку в регіоні і намагались посилити свій вплив на криміногенну ситуацію.

Задокументовано як фігурант намагався «вибити» з власника приватного медзакладу пів мільйона доларів.

Як свідчать матеріали справи, у разі одержання всієї суми від потерпілого, зловмисник планував його вбити, а тіло закопати у лісосмузі за містом.

Для реалізації злочину фігурант залучив двох учасників банди.

Щоб підготувати розбійний напад на підприємця, зловмисники тривалий час слідкували за ним: вивчали розпорядок дня, маршрути пересування та коло близьких знайомих.

Учасники банди мали викрасти потерпілого і в багажнику авто вивезти за місто, де йому підготували «могилу».

Співробітники Служби безпеки затримали лідера та учасників банди під час спроби викрадення потерпілого біля його помешкання.

При обшуках у затриманих вилучено:

гранати Ф-1 та РГД-5, автомат Калашникова, пістолет Макарова;

балаклави, лопату, рукавиці, скотч та стяжки, які фігуранти підготували для вчинення розбійного нападу та вбивства;

мобільні телефони із доказами злочинних дій.

Наразі лідеру банди повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій, вчинений організованою групою в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Вирішується питання щодо притягнення до відповідальності всіх учасників угруповання.

Фігурантам загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.

У квітні СБУ у Дніпрі затримали рекетирів, які обкладали “даниною” місцевих підприємців. У разі відмови – рекетири викрадали своїх жертв та били. Крім того, бандити погрожуючи фізичною розправою над потерпілими та їхніми родинами.