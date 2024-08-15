Голова НАЗК призначив своїм заступником Дмитра Калмикова

Дмитро Калмиков працює в НАЗК з 2020 року і дотепер очолював Департамент антикорупційної політики.

Сьогодні, 15 серпня, голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Віктор Павлущик призначив своїм заступником Дмитра Калмикова, повідомляє пресслужба відомства.

Дмитро Калмиков працює в НАЗК з 2020 року і дотепер очолював Департамент антикорупційної політики. Саме цей підрозділ під його керівництвом здійснював розробку та адвокацію ухвалення Антикорупційної стратегії на 2021–2025 роки та Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки.

“В межах нової концепції структури Агентства, а саме розділення функцій з формування та реалізації антикорупційної політики за конкретними сферами Дмитро Калмиков відповідатиме саме за її формування. Зокрема, це створення належного інструментарію для реалізації політики, стратегічний аналіз та формування механізмів запобігання корупції. Вважаю, що завдяки досвіду Дмитра цей напрям отримає додатковий поштовх для розвитку”, – зазначив голова НАЗК Віктор Павлущик.

Павлущик додав, що інший його заступник Сергій Гупяк відповідатиме за реалізацію антикорупційної політики. Розмежування функцій та зосередження повноважень між різними керівниками сприятиме знаходженню нових прогресивних шляхів та підходів у роботі.

Крім того, сферою повноважень Дмитра Калмикова залишиться розробка та впровадження загальнодержавної Антикорупційної стратегії та програми з її формування.

Раніше, у період з 2014 по 2020 рік Дмитро Калмиков працював експертом з питань кримінальної юстиції та протидії корупції у Центрі політико-правових реформ. Зокрема, він займався аналізом формування і реалізації кримінальної та антикорупційної політики України, антикорупційною експертизою проєктів нормативно-правових актів, моніторингом діяльності антикорупційних органів.

З 2010 по 2014 рік – займався викладацькою та науково-дослідною діяльністю у сфері формування та реалізації кримінальної та антикорупційної політики України.

Дмитро Калмиков має вищу юридичну та економічну освіту, кандидат юридичних наук. Він також є автором (співавтором) понад 60 навчальних, науково-практичних і науково-популярних праць.

Зазначимо, голова НАЗК може мати трьох заступників. Наразі заступниками Голови НАЗК також є Микола Корнелюк та Сергій Гупяк.