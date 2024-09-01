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Міністри оборони Чехії та Італії обговорили підтримку України

Вони вважають, що НАТО необхідно ухвалити нову стратегію щодо Росії. 

Міністри оборони Чехії та Італії обговорили підтримку України
Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова
Фото: EPA/UPG

Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова провела зустріч зі своїм італійським колегою Гвідо Крозетто, під час якої вони говорили про підтримку України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Radio Prague International.

Крім того, міністри обговорили безпекову ситуацію в Африці та на Близькому Сході і чесько-італійське оборонно-промислове співробітництво, а також проєкт придбання американських літаків F-35.

Чернохова і Крозетто також підбили підсумки липневого саміту НАТО у Вашингтоні.

"Саміт послав чіткий сигнал, що наша оборона сильна. Але також очевидно, що необхідно робити набагато більше. НАТО також необхідно ухвалити нову стратегію щодо Росії, яка вже веде війну проти Заходу, проводячи атаки в кіберпросторі та спонсоруючи теракти й підпали в наших країнах. На півдні посилюються загрози в Африці та на Близькому Сході", – зазначила Чернохова.

За її словами, Росія перетворила Африку на поле геополітичної битви і підриває тут стратегічні інтереси Європи.

Темою зустрічі також став проєкт придбання американських літаків п'ятого покоління F-35. Урядом Чехії було схвалено купівлю 24 літаків на загальну суму 150 млрд крон.

За словами Чернохової, Чехія також готова обговорити співпрацю з італійськими компаніями, зокрема з підприємством Leonardo, що відіграє ключову роль у європейській оборонній промисловості.

Напередодні голова МЗС Чехії Ян Ліпавський заявляв, що воєнні плани Росії не обмежуються захопленням України. Він також казав, що Чехія не накладає жодних обмежень на використання Україною своєї військової техніки, але розуміє інакше ставлення деяких союзників до цього питання.

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