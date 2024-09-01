Росія утримує лідерство в експорті газу до Європи

Країни Євросоюзу імпортують більше газу з Росії, ніж зі США, повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на Die Welt.
Видання зазначає, що за майже два роки члени ЄС імпортували за один квартал більше газу з РФ, ніж зі США. Такі дані оприлюднила брюссельська консалтингова компанії Bruegel.
Так, упродовж квітня-червня експорт із Росії зріс до 12,7 млрд кубометрів, а зі США сягнув 12,3 млрд.
Якщо порівняти ці цифри з першим кварталом 2024 року, то постачання із Росії знизилися небагато, а зі США - більш різко.
- У липні повідомлялося, що російський газовий монополіст "Газпром" у червні 2024 року збільшив середньодобове постачання природного газу до Європи майже на 23% у порівнянні з 2023 роком.